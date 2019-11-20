طيران الإمارات تطلب شراء 30 طائرة بوينج 787 وتخفض طلبية 777إكس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت طيران الإمارات النقاب عن طلبية بقيمة تسعة مليارات دولار لشراء 30 طائرة بوينج 787 دريملاينر اليوم الأربعاء، مما يمهد الطريق أمام خفض بنسبة 16 بالمئة فى طلبيات لشراء طائرات من طراز 777إكس المؤجلة إلى 126 طائرة، وذلك عقب محادثات مكثفة في اللحظات الأخيرة خلال معرض دبي للطيران.

وتسدل إعادة تشكيل الطلبية الستار على مراجعة لأسطول الناقلة، والتي شهدت أيضا خروج إيرباص الأوروبية من أكبر معرض للطيران بالشرق الأوسط بنتائج متباينة في طلبيات الطائرات عريضة البدن من أكبر مشتر في العالم للطائرات عريضة البدن التي تقطع مسافات طويلة.

كانت طيران الإمارات قد طلبت مبدئيا شراء 40 طائرة دريملاينر في 2017 لكن محادثات "صعبة" جرت في اللحظات الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على الطلبية هذا الأسبوع اعتمدت على مفاوضات بشأن مصير طلبية كبيرة منفصلة لشراء 150 طائرة من طراز 777إكس تأخر البت فيها بشكل متكرر.