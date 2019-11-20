شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الليبى يصدر قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على ملتقى للمصالحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس مجلس النواب الليبى المستشار "عقيله صالح" قرارا بتشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس النواب الهادي الصغير وعضوية كل من، أعضاء المجلس إدريس عمران عبدالهادي وميلود أبو القاسم الأسود، تتولى الإعداد والإشراف على ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية تحت رعاية مجلس النواب على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .

وتستعد ألمانيا لاحتضان مؤتمر دولى حول ليبيا يوم 20 ديسمبر المقبل، وذلك لتوحيد المواقف والرؤى الإقليمية والدولية حول آلية حل الأزمة الليبية بشكل كامل ووقف التعصيد الراهن.

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يذكر أن أعضاء مجلس النواب الليبى قد اعقدوا اجتماعات على مدار الأشهر الماضية بالقاهرة، وذلك لتفعيل دور البرلمان بشكل أكبر للتعاطى مع الأزمات التى تعيشها الدولة الليبية.