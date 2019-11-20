العراق: مقتل 6 إرهابيين من داعش وضبط صواريخ فى الموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الأمن العراقية مقتل 6 إرهابيين تابعين لتنظيم (داعش) فى جبال (بادوش) كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل، مشيرة إلى ضبط صواريخ وأحزمة ناسفة خلال هذه العملية.

وأوضحت قوات الأمن - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء - أنه بعد متابعة مستمرة لفلول (داعش) التابعة لولاية نينوى في منطقة سلسلة جبال بادوش وعطشانة وبإسناد من قوات التحالف الدولي، تمكنت خلية الصقور وفريقها التكتيكي من قتل 6 إرهابيين كانوا ينوون شن عمليات إرهابية داخل مدينة الموصل.

وأضافت "أن ثلاثة منهم كانوا يرتدون أحزمة ناسفة والثلاثة الآخرين يحملون أسلحة كاتمة للصوت، وهم يتحصنون داخل إحدى الأنفاق في جبال بادوش"، مشيرة إلى ضبط 3 بندقيات كلاشنكوف و50 عبوة لاصقة محلية الصنع تم تفجيرها داخل النفق و10 صواريخ قاذفة RPG.

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