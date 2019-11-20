شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر سورية : مقتل 11 مسلحا بينهم 7 إيرانيين فى الغارات الإسرائيلية قرب دمشق والان مع تفاصيل الخبر
وكانت إسرائيل، قد شنت سلسلة غارات جوية على أهداف بسوريا، من بينها مواقع لفيلق القدس الإيرانى هناك فى الساعات الأولى من صباح اليوم .
وقال مصدر عسكرى سورى، "إن الطيران الحربى الإسرائيلى استهدف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ، حيث تصدت منظومات الدفاع الجوى للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.
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