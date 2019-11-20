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مصادر سورية : مقتل 11 مسلحا بينهم 7 إيرانيين فى الغارات الإسرائيلية قرب دمشق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 11 مسلحا، بينهم 7 إيرانيين على الأرجح فى الغارات الإسرائيلية قرب دمشق، صباح اليوم الأربعاء، ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز " نقلا عن مصادر سورية .

 

وكانت إسرائيل، قد شنت سلسلة غارات جوية على أهداف بسوريا، من بينها مواقع لفيلق القدس الإيرانى هناك فى الساعات الأولى من صباح اليوم . 

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وقال مصدر عسكرى سورى، "إن الطيران الحربى الإسرائيلى استهدف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ، حيث تصدت منظومات الدفاع الجوى للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.

 

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