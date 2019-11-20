شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإسرائيلى يصادق على تقديم مشروع قانون ضم الأغوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صادق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يطبق سيادة إسرائيل على الأغوار.

ويأتي قرار نتنياهو بعد إعلان الخارجية الأمريكية تغيير موقفها حول عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.

ووصف نتنياهو قرار وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بـ "التاريخى" خلال زيارته التجمع الاستيطانى جوش عتصيون، بعد يوم من الإعلان الأمريكى، والذى لاقى إدانة واسعة.

Advertisements

اقترحت عضو الكنيست عن حزب الليكود شارين هاسكل، مشروع قانون ضم غور الأردن قبل أسابيع، ولكنها قررت الإسراع به، فى ضوء التغيير فى السياسة الخارجية الأمريكية.

وقالت هاسكل: "مشروع القانون يحظى بدعم رئيس الوزراء الكامل".

وكان نتنياهو أعلن قبيل الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر الماضى، أنه "في حالة إعادة انتخابه، فإنه سيضم غور الأردن"، وصوتت حكومته على تحويل المستوطنة العشوائية "ميفوت يريحو" فى غور الأردن إلى مستوطنة رسمية.

ودعت هاسكل أحزاب: "أزرق-أبيض"، و"إسرائيل بيتنا"، و"العمل-غيشر"، إلى الانضمام إلى جهود حزب الليكود لضم غور الأردن، واستغلال فرصة وجود إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب فى البيت الأبيض.