شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ألاف طن من الحبوب الروسية إلى سوريا فى غضون شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء جمهورية القرم الروسية يورى جاتسينيوك إن روسيا تخطط لتصدير 5 آلاف طن من الحبوب الروسية إلى سوريا العام المقبل.

وأضاف جاتسينيوك - فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أن صادرات الحبوب من شبه جزيرة القرم الروسية إلى سوريا - الذى مزقته الحرب - قد بدأت منذ عامين، حيث أن هناك شحنات أخرى من الحبوب سيتم تسليمها فى مطلع يناير المقبل".

من جهته، توقع المكتب التمثيلى لوزارة الخارجية الروسية في عاصمة جمهورية القرم "سيمفروبول" أن يتم تسليم حوالي 5 آلاف طن من الحبوب من شبه الجزيرة الروسية إلى سوريا في غضون شهرين.

يُذكر أن سلطات القرم قد وقعت في أبريل الماضي مع دمشق مذكرة حول التعاون التجاري والاقتصادي، حيث اتفق الجانبان على تأسيس منصة تجارية مشتركة وإطلاق خط شحن بحري منتظم.

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