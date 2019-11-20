شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: الضربة الجوية الإسرائيلية على سوريا خطوة خاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأربعاء عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى قوله إن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خطوة خاطئة وإن موسكو تواصلت مع حلفائها بشأن الواقعة. وقالت إسرائيل إن طائراتها قصفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية والسورية في سوريا اليوم الأربعاء ردا على إطلاق صواريخ صوب إسرائيل في اليوم السابق. Advertisements

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