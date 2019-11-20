شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين تدين العدوان الإسرائيلى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت حركة الجهاد الإسلامى فى فلسطين، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلى على الأراضى السورية.

وقالت الحركة فى بيان صحفى، إن الكيان الصهيونى يواصل عدوانه وجرائمه ضد العرب والمسلمين، مؤكدة وقوفها الكامل مع سوريا الشقيقة فى مواجهة العدوان السورى وحقها فى التصدى له والدفاع عن أرضها وشعبها.

فيما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأربعاء عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى قوله أن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا خطوة خاطئة وإن موسكو تواصلت مع حلفائها بشأن الواقعة.

وقالت إسرائيل إن طائراتها قصفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية والسورية فى سوريا اليوم الأربعاء ردا على إطلاق صواريخ صوب إسرائيل فى اليوم السابق.