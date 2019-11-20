الجيش الإسرائيلي يهدم منزليْن قرب رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365 هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، منزليْن وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص. وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوة إسرائيلية داهمت بلدة شقبة غربي رام الله، وشرعت بعملية هدم منزلين للمواطن محمود عبد الجبار، بدوى البناء بدون ترخيص. Advertisements ويسكن في المنزلين نحو 15 فلسطينيا. وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج" التي تخضع لسيطرتها. ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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