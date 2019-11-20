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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصفة بسيطة تخلصكم من ألم اللسان! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
اللسان عضو حساس جداً. الألم فيه مزعج دائماً، ويجعلنا نرغب في أن نرتاح منه وننساه !
نقدم إليكم وصفة بسيطة تخلصكم من ألم اللسان الذي احترق أو انخدش.
الوصفة سهلة التنفيذ وتعطي نتيجة فورية.
الحل ؟
حلوى للتخلص من الألم
وإذا قلت لكم إن الشوكولا هو العلاج، ماذا ستقولون ؟ بالتأكيد، قطعة صغيرة من الشوكولا. لكل عاشقي الشوكولا إيكم خبراً جديداً. الشوكولا وصفة للعلاج !!
بفضل خصائص الشوكولا، سيهدأ الألم في اللسان الموجوع من تلقاء نفسه.
كيف نفعل هذا ؟
نضع قطعة شوكولا ( بالحليب أو سوداء، حسب الذوق ! ). وفي خلال بضع دقائق، نحصل على الراحة من الانزعاج. يتلاشى الألم ويهدأ الالتهاب.
قطعة شوكولا ( أو عدة قطع إذا أردتم ) لتريحوا اللسان المتألم، إنها وصفة ألطف بكثير من تجربة العديد من الأدوية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.