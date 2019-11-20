طرق تساعدك على الحمل السريع وإنجاب التوائم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

أشار الدكتور محمود سطوحى استشارى التغذية العلاجية إلى أهمية تناول السيدات الراغبات في الإنجاب السريع وحمل التوائم لنوعيات خاصة من الأغذية والأعشاب تساعد في توفير فرص أفضل للتبويض ودعم صحة وكفاءة الجهاز التناسلى للمرأة، بحيث تعمل هذه الأغذية على زيادة معدل إنتاج البويضات وتنظيم عمل الهرمونات وتهيئة الرحم لاستقبال التخصيب بصحة أكبر.



1- تناول منتجات الألبان لأنها تدعم الخصوبة وتزيد فرص الإنجاب.

2- الاعتماد على الأكلات البحرية والعسل والزنجبيل.

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3- شرب الأعشاب التي قد تساعد في حمل التوءم وهي الأعشاب التي تعمل على تنشيط المبايض مثل (الداميانا وحشيشة الملاك وجذور الهيلونياس والجنسينج وجوتوكولا وجذور العرقسوس وجذور اليام البري)، لكن لا يستخدم الجنسينج أو جذور العرقسوس في حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

4- بوقت الدورة الشهرية يتم عمل وصفة طبيعية مكونة من (رشاد – حلبة – فلفل أسود – قرفة – كمون) تخلطيهم مع ملعقة عسل وتشربين ورائهم ماء دافئ مرتين يوميا.

5- الإكثار من شرب المريمية خلال أيام الدورة وبعدها، مع أكل حبة أناناس على الريق كل يوم ولا تأكلين بعدها شيء لمدة ساعتين، هذه الطريقة تزيد التبويض وعلى أساسها تزيد احتمال الفرصة بتوءم، والمريمية على وجه الخصوص مفيدة في تقوية التبويض وبالتالي تزيد فرصة الحمل بالتوءم.

6- الاهتمام بالأغذية الطبيعية التي تدعم قوة الإخصاب مثل (زيت حبوب القمح، صفار البيض).

7- تناول الحبوب عموما لأنها غنية بحامض الفوليك، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن هناك علاقة وثيقة بين كميات حامض الفوليك الذي تتناوله النساء قبل وخلال فترة الحمل وبين إنجاب التوائم، فقد تبين أن النساء اللواتي يتناولن حامض الفوليك قبل فترة من الحمل ترتفع لديهن احتمالات إنجاب التوائم بنسبة 40%.