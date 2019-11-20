عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

التشنجات في الساقين حالة منشرة حيث تشعرون بألم مفاجئ وحاد في عضلات ساقكم. اقرأوا هذا المقال لتكتشفوا كيف تستطيعون الوقاية والتخلص من التشنجات العضلية.



ما هي أسباب التشنجات في الساقين ؟

التشنجات في الساقين، أو كل تشنج آخر، يتسبب بها عدة عوامل داخلية. أحياناً، قد تحدث بسبب نقص الماء في الجسم أو بسبب سوء التغذية، أو في بعض الحالات، يمكن أن تكون إشارة إلى حالة صحية أكثر خطورة مثل الالتهاب الكلوي.

حل سهل

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الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بشكل منتظم عرضة للتشنجات العضلية الناتجة عن جفاف الجسم. وهذه المشكلة حلها بسيط عن طريق تناول القليل من الماء الدافئ. ينصح الخبراء بشرب الماء الدافئ لأن حرارته تضاهي حرارة الدم، وامتصاصه في العضلات التي ينقصها الماء أسرع بكثير من الماء البارد.

الأشخاص المعرضون للإصابة بالتشنجات العضلية بشكل متكرر مدعوون لأخذ مكملات من الأملاح المعدنية. إنها تعزز التوازن الكهربائي ونسبة الماء في الجسم وتوقف التشنجات فوراً.

كيف نمنع حدوث التشنجات في الساقين

المغنيزيوم معدن مهم لكي تؤدي العضلات وظيفتها بشكل جيد وللوقاية من التشنجات، ويمتصه الجسم بسرعة. الجرعة المطلوبة هي 250 - 350 ملغ باليوم. هناك عدة مصادر طبيعية للمغنيزيوم منها ثمار البحر، العدس، السبانخ، الأفوكادو، السمك، بذور القرع، الشوكولا الأسود والكينوا.

يقي البوتاسيوم أيضاً من التشنجات. عندما يترافق البوتاسيوم مع الصوديوم فهو ينظم توازن الماء في الجسم. في النتيجة، التشنجات التي تحدث بسبب جفاف الجسم يسببها عموماً نقص البوتاسيوم أو مستوى مرتفع من الصوديوم.

علاوة على هذا، البوتاسيوم له أيضاً تأثيرات مهدئة للتشنجات. عندما يتم امتصاص البوتاسيوم من قبل الجهاز الهضمي، فهو يقوم بتوجيه السوائل نحو المنطقة المصابة. وهكذا في كل مرة يحدث لديكم تشنج في العضلات، تناولوا فوراً الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.