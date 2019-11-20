- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التغذية تؤثر على الحالة النفسية للإنسان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أظهرت نتائج دراسة أجراها مؤخرا علماء أن التغذية تؤثر على الحالة النفسية للإنسان.
وأجرى علماء من جامعة "لاس بالماس" الإسبانية دراسة موسعة شملت 15 ألف شخص، وقسم العدد المذكور إلى مجموعتين، المجموعة الأولى كانت تتناول أغذية صحية غنية بالفواكه والخضروات والمكسرات والبقول، أما المجموعة الثانية فتناولت أنواعا مختلفة من اللحوم والحلويات وغيرها من الأغذية غير الصحية.
وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن 1500 شخص عانوا من الكآبة وجميعهم من المجموعة الثانية، ما اضطر العلماء إلى إعطائهم أدوية مضادة للكآبة.
واستنتج الخبراء من هذا أن الغذاء يؤثر على مزاج الإنسان وحالته النفسية، إضافة لهذا اتضح ان المواد الغذائية الذات السعرات الحرارية العالية تساعد على الشعور بالسرور.
وينصح الخبراء بالامتناع عن تناول بعض أنواع اللحوم والحلويات، وتناول بدلا منها الفواكه والخضروات، التي تساعد على تحسين مزاج الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر التغذية تؤثر على الحالة النفسية للإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.