ما هي فوائد المنسف؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لبن المنسف غني بالكالسيوم وفيتامينات ب (ب1 و ب3 وب6 و ب12). والكركم الذي يضاف إلى اللبن أو الأرز فائدة كبيرة في التخفيف من حدوث أمراض الكبد وقرحة المعدة والاثني عشر وتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم ومنع التخثر، كما أنه يعمل كمضاد للأكسدة والالتهابات ويمنع تكون خلايا سرطانية.



أما اللحوم فهي مصدر أساسي للبروتينات التي يتطلبها الجسم للبناء والنمو والمحافظة على الجسم، كما أنها المصدر الأساسي للعديد من المعادن (كالحديد والفسفور والزنك والنحاس) والفيتامينات (ب6 و ب12).

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ويعتبر الأرز المصدر الأساسي للنشويات في أكلة المنسف، مما يجعل هذه الأكلة متكاملة من البروتينات والنشويات والدهون وبعض الفيتامينات والمعادن.

وقد تزيد المكسرات من القيمة الغذائية للمنسف حيث أنها تحتوي على كمية جيدة من المغنيسيوم وزيوت أوميغا-3 وفيتامين (هـ) ويشار إلى أن زيادة تناول المكسرات يزيد من كمية الطاقة المتناولة، وبالتالي قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

إلا أن المنسف يفتقر للألياف لذا فإن إضافة طبق من البصل الأخضر والفجل والجرجير والبقدونس قد يساعد في تحسين محتوى المنسف من الألياف. ولرفع القيمة الغذائية للمنسف يمكن تقديم الفواكه قبيل البدء في تناوله، وذلك للاستفادة من الألياف وكذلك بعض الفيتامينات التي يفتقر إليها المنسف مثل فيتامين ج والذي بدوره يساعد في امتصاص الحديد.

وأخيراً لجعل المنسف صحيا يفضل تقليل الدهون ما أمكن وإدراج الخضراوات مع الوجبة والفواكه قبلها، وعدم الاستماع إلى مقولة عيار الشبعان 40 لقمة بل الاستماع إلى قوله تعالى "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا".