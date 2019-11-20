استخدامات قد لا تعرفينها عن بودرة الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بودرة الأطفال، أحد المستحضرات التي لا يجب أن يخلوا منزلك منها. فهذا المنتج الرخيص الثمن له إستخدامات جمالية عديدة تغنيك عن عدد كبير من المستحضرات الغالية الثمن. نذكر لك بعضا من هذه الإستخدامات بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:



شامبو جاف

يميل الشعر خلال فصل الصيف ليصبح زيتياً بفعل التعرق، ومن الصعب في بعض الأحيان غسل الشعر والتخلص من الزيوت فيه، لذلك يمكن الاستعانة ببودرة الأطفال لهذا الهدف، عن طريق وضع القليل منها على المشط ومن ثم تسريح الشعر.

إزالة الرمال

إذا كنت ترغب بالسير على الشاطىء هذا الصيف، فتأكد من حمل بودرة الأطفال معك، فهي تساعد على التخلص من الرمال التي ستعلق بملابسك أو سيارتك. رش قليلاً من البودرة على الرمال، واستخدم فرشاة مناسبة للتخلص منها.

إزالة بقع الشحوم

في المرة القادمة عنما تلطخ ملابسك ببقعة من الشحوم أو الزيوت، استخدم قطعة من القطن ورش عليها قليلاً من البودرة واستخدمها لتنظيف البقعة، فبودرة الأطفال لها قدرة مميزة على امتصاص الزيوت والشحوم.

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منع التسلخات

إذا كنت تعاني من التسلخات في القدمين أو منطقة الفخذين، فيمكن أن تساعد بودرة الأطفال للتخلص من هذه التسلخات.

للتخفيف من آلام نزع الشعر بالشمع

يصطبغ الجلد باللون الأحمر بعد عملية نزع الشعر باستخدام الشمع ويصبح مؤلماً بعض الشيء، وللتخفيف من هذه الآلام يمكن استخدام بودرة الأطفال على المكان المنزوع منه الشعر.

لمنع تعفن الملابس

تصدر عن الأدراج والخزائن روائح عفن خلال فصل الصيف، وللتخلص من هذه الروائح ينصح بوضع القليل من بودرة الأطفال في صحن وتركه داخل الخزانة.

الانتعاش أثناء النوم

ترش كمية من بودرة الاطفال على الوسائد والمراتب التي لم يتسن لربة المنزل غسلها منذ وقت طويل، فهذا يمنحك الانتعاش أثناء النوم.