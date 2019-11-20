شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق التخلص من النمش وآثار الحبوب فى 3 ايام فقط! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تشكل البقع البنية والنمش وآثار الحبوب مصدر قلق بالنسبة لكثير من الشباب والفتيات، وتهدد صفاء بشرتهم، لكن لحسن الحظ هناك طريقة لإزالتها جميعاً.

والطريقة هي عبارة عن قناع يحتوي على الأرز والجليسرين والحليب. مكوناته: 1 ملعقة كبيرة من الحليب الطازج . 1 فنجان من مسحوق الأرز الناعم . Advertisements 1 ملعقة كبيرة من الجلسرين . أم بالنسبة لطريقة التحضير والإستعمال، فيجب اتباع الخطوات التالية: 1- تخلط المقادير إلي أن تتشكل عجينة لينة ، يتم دهان الوجه والعنق بها . 2- ويترك الدهان علي الوجه لمدة ربع ساعة . 3- ثم نقوم بغسل الوجه بماء دافىء . 4- ومع التكرار مرتين أسبوعياً ستظهر النتائج بشكل اوضح.

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