خبراء: مشروبات تنقذ حياتك في حال تناول لحوم فاسدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_السعودية نيوز

نصح اختصاصى التغذية العلاجية الدكتور علاء الدين عثمان، بتناول 4 أنواع من العصائر الطبيبعية في حال الشعور بآلام المعدة أو الانتفاخ عند تناول اللحوم،حيث تساعد المشروبات الأربعة على تهدئة آلام الجهاز الهضمي وتنقية الجسم من السموم ورفع قدرات الجهاز المناعي.



وهذا المشروبات هي:

Advertisements

1-كأس من النعناع، الذي يعمل على منح المعدة راحة أكبر وسهولة في الهضم.

2-تناول عصير الليمون يساعد على رفع قدرة الجهاز المناعى وتنقية الدم ومنع الإصابة بالأمراض الناتجة عن اللحوم الفاسدة أو عسر الهضم.

3–تحضير خليط دافئ من الزنجبيل والعسل وتناوله للتخلص من الحموضة وانتفاخ البطن.

4-الاستعانة الفورية بمشروب منقذ الحياة الذي يخلص الجسم من السموم ويقى من الأمراض وأضرار ميكروبات وأمراض اللحم غير الصحى، وذلك بوضع قطعة زنجبيل طازجة مقطعة بطول 2 – 3 سم في الخلاط الكهربائي، بالإضافة إلى 4 تفاحات خضراء وليمونة مقطعة بقشرها ونخفق المكونات جيداً، حتى يتكون مشروب مركز يتم تناوله للحفاظ على صحة الجهاز الهضمى ودعم مناعة الجسم.