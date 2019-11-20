باحثون: لا تستمع إلى نشرة الأخبار صباحاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وضح باحثون من جامعة بنسلفانيا الأميركية في دراسة نشرت في المجلّة العلمية" Harvard Business Review"، أنّ الاستماع لأخبار سيّئة عند الصباح يجعل الفرد أكثر حزناً وأقلّ إنتاجيّة.



إنّ مشاهدة الأخبار السيّئة أو الاستماع إليها في الصباح، ولو لبضع دقائق، قد يؤثر سلباً عليك ما يسبب لك التوتر، مما يعكر مزاجك خلال اليوم، سواء كنت تتلقى هذه الأخبار من طريق Push على الهاتف، أو عبر الراديو أو التلفاز أو غيرها، جميعها يمكن أن تؤثر في المشاعر والعواطف فتشعر بالحزن طوال اليوم وتصبح أقلّ كفاية.

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للتوصل إلى هذه النتيجة، درس الباحثون حال 110 مشتركين في حالتين مختلفتين.

شاهد مشتركو الفريق الأوّل تقارير سلبية قبل العاشرة صباحاً، فيما شاهد الفريق الثاني تقارير إيجابية عن قطط وكلاب.

ثم توجب على كلّ منهم الإجابة عن أسئلة لتقويم مستوى التوتر لديهم والمشاعر.

وقد أظهرت نتائج الدراسة أنّ الذين شاهدوا أخباراً سيئة صباحاً لمدة ثلاث دقائق كانوا عرضة للحزن والاكتئاب بنسبة 27%. من هنا ينصح الباحثون الابتعاد عن مصادر الأخبار لئلا تؤثر سلباً في مزاجهم وإنتاجيتهم خلال اليوم.