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وكالة الأنباء السورية: إنزال أميركي بالحسكة واختطاف شابين

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دورية عسكرية أميركية شمال شرقي سوريا. دبي - بواسطة محمد فارس © Getty دورية عسكرية أميركية شمال شرقي سوريا. ذكرت وكالة الأنباء السورية، الثلاثاء، أن قوة أميركية نفذت إنزالا جويا في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، واعتقل شخصين.

ونقلت الوكالة عن مراسلها في مدينة الحسكة قوله: "قوات الاحتلال الأميركية تنفذ إنزالا جويا عبر مروحية على أحد المنازل في قرية تل أحمر بريف الحسكة الجنوبي، وتختطف شابين شقيقين".

ولم تنشر الوكالة أي تفاصيل عن هوية الشابين، أو توقيت العملية، كما لم يعلق أي مصدر أميركي حتى الآن على الحادثة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من وقوع انفجارات قرب مطار دمشق الدولي، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي السوري، فجر الثلاثاء. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة الانفجارات ومصدرها.

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وتزامنت الانفجارات في دمشق مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن إسقاط 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت الصواريخ الأربعة، وتم إسقاطها فوق منطقة القنيطرة السورية في الجولان السوري، مشيرا إلى أنه لم يصل أي منها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن صافرات الإنذار دوت للتحذير من صواريخ انطلقت باتجاه منطقة هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل جزءا منها منذ العام 1967.

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء الحرب هناك عام 2011، معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني الذي يدعم الرئيس بشار الأسد، على حد قولها.

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فيديو من SKY News عربية

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مسؤول أميركي: مقاتلو داعش وعائلاتهم "قنبلة موقوتة"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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