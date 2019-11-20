مكتب رئيس الوزارء العراقي: تعديل وزاري قريبا استجابة لمطالب المتظاهرين

أكد مكتب رئاسة الوزراء في العراق، الثلاثاء، أن «عادل عبدالمهدى، سيقدم تعديلات وزارية، في مسعى إلى إخماد المظاهرات الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003».
وقال سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، إن «عبدالمهدي سيتوجه قريباً إلى مجلس النواب حتى يطرح رغبته في تعديل وزاري،مقدما قائمة بعدد من الوزراء حتى يشغلوا حقائب مرتبطة بالخدمات والاقتصاد، بما يستجيب لمطالب المتظاهرين».
من جانبه، أعلن ياسين الطاهري الياسري، وزير الداخلية العراقي، الثلاثاء، إنهاء حالة الإنذار القصوى، مؤكدا عودة الدوام اليومى لموظفي الوزارة، بدءا من اليوم.
وأشارت وزارة الخارجية العراقية، إلى أن هذا القرار يأتي بعدما بذل موظفو الوزارة جهودا كبيرة، خلال الأيام الماضية لمواكبة الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ شهرين.
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