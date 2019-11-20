شكرا لقرائتكم خبر عن الحدث: مقتل 11 شخصا بينهم 5 سوريين فى الغارات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "الحدث" فى خبر عاجل لها نقلا عن المرصد السوري، أن الغارات الإسرائيلية تسببت في مقتل 11 شخصا بينهم 5 سوريين.
وكانت وكالة سانا ذكرت صباح اليوم مقتل شخصين وجرح آخرين في غارات إسرائيلية قرب دمشق .
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