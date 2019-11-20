البحرين تدين اختطاف مليشيات الحوثى القاطرة البحرية (رابغ - 3)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت البحرين، اليوم الأربعاء، عملية الاختطاف والسطو المسلح التى تعرضت لها القاطرة البحرية (رابغ 3) من قبل مليشيات الحوثى.

ووصفت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء البحرينية - العملية بأنها "اعتداء سافر وتهديد متكرر لأمن وسلامة الممرات البحرية الإستراتيجية وحرية الملاحة البحرية الدولية".

وطالبت بالحفاظ على سلامة طاقم القاطرة والإفراج عنهم فورا، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، وضمان الالتزام بالقوانين الدولية.

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