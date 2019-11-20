شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عضو بارز بحركة "الشباب" فى غارة جوية أمريكية جنوب الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئول استخباراتى صومالى إن عضوا بارزا بحركة "الشباب" المسلحة لقى حتفه جراء غارة أمريكية بطائرة بدون طيار جنوبى البلاد.

وقال المسئول - الذي لم يكشف عن هويته - إن القتيل كان له صلات بجماعات متطرفة أجنبية بهدف تنسيق شن الهجمات في المستقبل.

ومن جانبهم، قال شهود عيان - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء - إنه تم استهداف سيارة القتيل خارج بلدة "كونيا بارو" التي تسيطر عليها حركة "الشباب" في إقليم "شبيلي السفلى" الواقع جنوبي الصومال.

وبدوره، أكد الجيش الأمريكي - في بيان له - وقوع الغارة الجوية، مشيرا إلى أن القتيل كان له علاقات مباشرة مع تنظيم "القاعدة".. وأوضح أنه تم تنفيذ الغارة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.

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