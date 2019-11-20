شكرا لقرائتكم خبر عن قوات مكافحة الشغب العراقية تستعيد السيطرة على جسر الأحرار فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات مكافحة الشغب العراقية اليوم الأربعاء من استعادة السيطرة على جسر الأحرار، الذى يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التى سيطر عليها المتظاهرون.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية أن القوات استخدمت القنابل المسيلة للدموع بكثافة في محاولة لإبعاد المتظاهرين عن جسر الأحرار، مشيرا إلى أنها تمكنت من إبعادهم إلى ساحة الخلاني.

ومن جانبه، أوضح مصدر أمني عراقي، أنه "تم تسجيل ٢٥ حالة اختناق على الأقل"، مشيرا إلى أنه تم نقل الحالات الخطرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتدخل التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق اليوم الأربعاء يومها ال(27)، والتي بدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت إلى مطالب أخرى أبرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.

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