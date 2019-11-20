شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة اللبنانية تطلب شراء 180 ألف طن من وقود الديزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبنان.. قالت وزارة الطاقة اللبنانية إنها ستعقد مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل، وحددت الخامس من ديسمبر موعدا نهائيا لتلقي العروض. وقالت الوزارة إن الشحنات يجب أن تصل إلى منشآت نفطية في طرابس والزهراني.

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