مسؤول ليبى: حكومة الوفاق ستبيع كمية من احتياطي الذهب لتمويل المليشيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رمزى آغا رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزى بمدينة البيضاء الواقعة شرق ليبيا إن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فى طرابلس يستعد لعقد صفقة مع طرف أجنبى من أجل بيع كمية من احتياطى الذهب الليبى إلى جهة أجنبية، لتأمين التمويل اللازم للميليشيات المسلحة التى تقود معارك طرابلس ولحماية مصالحه وضمان بقائه.

وكشف آغا ـ في تصريح لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، ـ أن لديهم معلومات وصفها بـ"الموثوقة" حول وجود اتفاق سري بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمصرف المركزي بطرابلس، لبيع 16 طنا من احتياطي الذهب الموجود في خزائن المصرف، بقيمة 600 مليون دولار إلى رجل أعمال أجنبي.

وأضاف أن هذا الاتفاق تم في الأيام السابقة، بالتحديد بعد انتهاء أعمال اللجنة المشكلة المخصصة لتقييم وجرد احتياطي الذهب الموجود بالمركزي، مؤكدا أن هذه الصفقة السرية تمّت من أجل دفع إتاوة إلى أمراء الميليشيات المسلحة التي تتولى حماية المجلس الرئاسي وتأمين بقائه، وتقود العمليات العسكرية ضد الجيش الوطني الليبي.

وأوضح أنه لا يوجد حل لوقف إهدار المال العام العمومي والعبث بمدخرات الليبيين التي تحولت إلى مصدر تمويل للعصابات والإرهابيين، إلا بدعم الجيش الوطني الليبي من أجل تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والسيطرة على مؤسسات الدولة التي باتت تخضع لإرادة وإملاءات أمراء الحرب.

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