شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اعلان إيران اعتزامها زيادة تخصيب اليورانيوم خطوة مقلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الكويت عن قلقها من اعلان إيران مؤخرا، اعتزامها زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله – في تصريح صحفي – :" يقلقنا أي خطوة تقدم عليها السلطات في إيران، من شأنها إضعاف الاتفاق النووي، أو أن تكون خارج إطار ما نص عليه هذا الاتفاق، وأيضا متطلبات المنظمة الدولية للطاقة الذرية"، معربا عن أمله أن يتعزز هذا الاتفاق وأن يتواصل، وأن يكون هناك تجاوب من الأطراف الموقعة عليه.

وحول الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليا، أكد الجارالله أن الوضع في إيران شأن داخلي بحت، ولا تستطيع الكويت التعليق على الشؤون الداخلية لأي دولة.

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