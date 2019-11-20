شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سورية: مدنيين اثنين قتلا وأصيب آخرون بهجوم إسرائيلى على دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الأربعاء، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب عدد آخر فى هجوم إسرائيلى على العاصمة دمشق. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية نقلا عن مصدر عسكرى، إن الدفاعات الجوية دمرت معظم الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية فوق دمشق قبل وصولها لأهدافها.

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