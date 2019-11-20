مصادر: طيران الإمارات‭ ‬تقترب من شراء 30 طائرة بوينج 787 وسط مراجعة للأسطول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أشخاص مطلعون إن طيران الإمارات وبوينج تستعدان اليوم الأربعاء، لإبرام اتفاق تسوية سيشهد طلب الناقلة التى مقرها دبى نحو 30 طائرة 787 دريملاينر، مما يمهد الطريق لخفض طلبية مؤجلة لطائرات 777إكس.

وأضاف الأشخاص أن طيران الإمارات كانت قد طلبت بشكل مؤقت شراء 40 طائرة دريملاينر فى 2017 لكن محادثات "صعبة" جرت فى الدقيقة الأخيرة لوضع اللمسات النهائية على الطلبية هذا الأسبوع اعتمدت على مفاوضات بشأن مصير طلبية كبيرة منفصلة لعدد 150 طائرة من طراز 777إكس بعد أن تعرضت الأخيرة لتأجيلات. لكن إعادة هيكلة لطلبية شراء طائرات 777إكس ربما لا يُسلط عليها الضوء رسميا في معرض دبي للطيران، حيث تخطط طيران الإمارات لإعلان اليوم الأربعاء. وامتنعت طيران الإمارات وبوينج عن التعليق.

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