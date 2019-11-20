سيئول: الحوثيون أفرجوا عن 3 سفن و16 شخصا كانوا محتجزين لديها

سيئول/ الخليج 365** وزارة خارجية كوريا الجنوبية قالت في بيان:

- السفن الثلاثة أحدهما ترفع علم كوريا الجنوبية، وسفينتا انتشال تابعتان للسعودية.

- تم إطلاق سراح 16 بحار متعددي الجنسيات منهم اثنان كوريان جنوبيان.

- من المخطط أن تتوجه السفن نحو ميناء جازان السعودي.

** وقيادي حوثي يؤكد "الإفراج عن السفن الكورية في إطار التفاهمات الودية بين صنعاء وسيئول.

أعلنت خارجية كوريا الجنوبية، الأربعاء، إطلاق سراح 16 بحار متعددي الجنسيات منهم اثنان كوريان، مع 3 سفن بينهما سفينتا انتشال تابعتان للسعودية كانوا محتجزين بمحافظة الحديدة غربي اليمن".

وأوضحت سيئول بحسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، الأربعاء، أن ذلك تم في غضون الساعة الثانية عشر و40 دقيقة فجر الأربعاء.

وقالت إنه "تم التأكد من أن الكوريين الجنوبيين الاثنين في أمان ، مشيرة إلى أنه من المخطط أن تتوجه السفن نحو ميناء جازان بالسعودية قبل ظهر الأربعاء لتصل بعد يومين.

وبحسب يونهاب، فإن "سفينة حرف (أونغجين جي-16) كانت ترفع علم كوريا الجنوبية وسفينتا انتشال تابعتان للسعودية (أونغجين تي-1100، رابيك 3) فجر يوم الاثنين، تم احتجازهم في المياه من جانب الحوثيين قبالة جزيرة كمران اليمنية".

و"كانت السفن متجهة الى ميناء بربرة في الصومال، من ميناء جازان في السعودية"، وفق المصدر ذاته.

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من جانبه، قال حسين العنزي، القيادي بجماعة الحوثين، عبر حسابه غير الموثق بـ"تويتر"، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء،إن تم "الأمر بالإفراج عن السفن الكورية في إطار التفاهمات الودية بين صنعاء وسيول وبعد التحقق من مدنية السفن واعتذار الطاقم".

وأوضح أنه تم "الوقوف أيضا على حقيقة الأسباب التي وقفت وراء هذه المخالفة والتي تبين من واقع التحقيق أنها تعود إلى اضطرار السفن للهروب الى مياهنا الإقليمية تحت ضغط الرياح وهيجان البحر".

ومساء الإثنين، أقرت جماعة الحوثي، احتجاز 3 سفن، في البحر الأحمر، بدعوى "خرق" المياه الإقليمية اليمنية.

وآنذاك اتهمت الحكومة اليمنية، وقوات التحالف العربي، جماعة الحوثي باحتجاز سفينة كورية وقاطرة سعودية، في جزيرة كمران على الساحل الغربي للبلاد.

وأدانت السعودية والإمارات والبحرين، في بيانات منفصلة، الثلاثاء، الواقعة.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.