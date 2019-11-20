الدفاع التركية: تحييد 10 إرهابيين خلال عملية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 10 إرهابيين خلال عملية مدعومة بغطاء جوي ضد منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، صباح الأربعاء.

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وقالت الوزارة إنه تم تحييد 10 من "بي كا كا"، وبحوزتهم ذخائر للأسلحة الثقيلة ووقود، بعد رصد استعدادهم لتنفيذ هجوم.

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن ذلك يأتي في إطار عملية "المخلب 3" المتواصلة بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 يوليو/ تموز الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 أغسطس/ آب الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.