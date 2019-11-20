نتنياهو بعد الغارات على سوريا: سنضرب كل من يعتدي علينا

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات على أهداف في سوريا خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال نتنياهو في تصريح مكتوب ارسل مكتبه نسخة منه للأناضول "أوضحت بأننا سنضرب كل من يعتدي علينا. هذا ما قمنا به هذه الليلة ضد أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري في سوريا وذلك بعد أن تم أمس إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل. سنواصل الحفاظ بكل حزم وإصرار على أمن إسرائيل".

وأغارت طائرات حربية إسرائيلية فجر الأربعاء، على عشرات الأهداف العسكرية في سوريا.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح مكتوب ارسل نسخة منه للأناضول.

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وقال أدرعي إن "طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي أغارت على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني والجيش السوري⁩ داخل الأراضي السورية تشمل صواريخ أرض-جو ومقرات قيادة، ومستودعات أسلحة، وقواعد عسكرية".

وأشار إلى هذه الغارات "تأتي ذلك ردًّا على اطلاق الصواريخ أمس (فجر الإثنين) من سوريا نحو إسرائيل".

والإثنين، أعلن أدرعي، إن منظومة القبة الحديدية اعترضت 4 صواريخ أطلقت من منطقة سوريا فجر الإثنين. وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في الجولان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من مناسبة، خلال العامين الماضيين إنه نفذ مئات الغارات على أهداف إيرانية في سوريا خلال السنوات الأخيرة.

وتقول إسرائيل إنها تريد منع ما تسميه التموضع العسكري الإيراني في سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.