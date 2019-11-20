القبض على صاحب الفيديو الذي سَخِر من أهالي الباحة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت إمارة منطقة الباحة إلقاء القبض على صاحب الفيديو المتداول، والذي سخر من أهالي المنطقة، وذلك بعد صدور توجيه من أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود للشرطة بسرعة القبض عليه.
وأوضحت الإمارة في بيان لها أنه إلحاقًا لما أوضحه المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة، أحمد السياري، حيال الفيديو المتداول، الذي سخر من المنطقة وأهلها، فقد أصدر أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، لشرطة المنطقة بسرعة القبض عليه؛ تمهيدًا لتقديمه للنيابة العامة.
وأضاف البيان أن رجال الأمن باشروا القضية وتمكنوا من القبض على الشخص في غضون أقل من خمس ساعات.
وشدد التوجيه الصادر من الأمير حسام بن سعود على ضرورة التصدي لكل ما يمس كرامة أبناء المنطقة، أو السخرية من إنسانها، وأهميتها كجزء أبيّ من الوطن الغالي.
يشار إلى أن المقطع المتداول الذي جرى تصويره في ساعة متأخرة من الليل، احتوى على إساءة لعادات أهالي المنطقة وتقاليدهم.
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