وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات.

وذلك للعمل لدى “مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، ومدينة الأمير سلطان الطبية، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى القوات المسلحة بنجران، وإدارة الإخلاء الطبي الجوي”.

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وأوضح الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي مسجل- أمراض الكلى (عدد 3 وظائف)، فني ميكانيكي (عدد وظيفتين)، فني كهوظيفتي، مساعد شخصي (عدد 12 وظيفة).

بالإضافة إلى ممرضة قانونية- إدارة التمريض (عدد 7 وظائف)، ممرضة قانونية- العيادات الخارجية (عدد 4 )، طبيب مقيم طوارئ (عدد 6 وظائف).

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