تعرف على فوائد نبات اللبلاب والأمراض التي يعالجها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أثبتت دراسة علمية حديثة أنّ نبات اللبلاب من أفضل النباتات التي تحسّن وظائف الشعب الهوائية، كما أنه يساعد على طرد البلغم والمخاط من القصبة الهوائية، إضافة إلى أنه يقتل البكتيريا، ويقلّل وقت الشفاء من المرض، ما يجعله وسيلة فعّالة لعلاج أمراض الحساسية والربو، كما أنه يقلّل من التهاب الشعب الهوائية.
وأكّدت دراسة أخرى أن استهلاك أوراق اللبلاب قد يقلّل من فرص الإصابة بالسرطان، لأنّها تحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة التي تعمل في القضاء على الجذور الحرة وتمنع تحور وموت الخلايا، إضافة إلى أنّها تعمل على حماية الجسم من مجموعة واسعة من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.
وحول فوائد نبات اللبلاب والأمراض التي يعالجها:
الجهاز التنفسي :
اللبلاب مذيب وطارد للبلغم، ومقلل لإفرازات الشعب الهوائية، ويقضي على السعال العادي، والسعال الديكي.
المفاصل والعظام:
زيته مسكّن قويّ للآلام، ومضاد للالتهابات، وعلاج فعّال للروماتيزم.
لمشاكل المعدة:
يعد مسهلاً ومليناً طبيعياً ومدراً للبول، ويساعد في تخلّص الجسم من السموم.
للجلد:
فهو يساعد في علاج الفطريات، وعلاج الحروق بالدهان بعصارة الأوراق، وكذلك التخلّص من مسمار القدم.
وعلى الرغم من فوائده الصحية المتعددة، فإنّه يتميّز بالخطورة حيث يمكن أن تتسبب أوراقه الطازجة أو عصير الأوراق في ظهور أعراض حساسية عند ملامسته، كما حذّر الباحثون من تناوله لأنّه قد يؤدي إلى حدوث حالة من التسمم خصوصاّ لدى الأطفال مصحوبةً بأعراض قيء وإسهال، لذلك يجب التعامل معه بحذر أو شراء منتجاته العلاجية أفضل من استخلاص عصارته وملامسته.
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