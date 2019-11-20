دراسة: البيرة تؤدي لأمراض المفاصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دلت الدراسات الطبية أن مشروب البيرة يزيد من احتمال الإصابة بمرض التهاب المفاصل.



هذا ما أشارت له صحيفة "ذي دايلي مايل" نقلاً عن نتائج دراسة أجراها علماء في جامعة نوتنغهام البريطانية.

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وقام الباحثون بتقييم العادات الضارة لدى 2000 شخص مصابين بأمراض المفاصل و1000 شخص بصحة جديدة، واتضح أن الأشخاص الذين لا يتناولون البيرة يصابون بمرض التهاب المفاصل أقل بنسبة 93% من عشاق البيرة.

ومما يثير الدهشة هو عدم تأثير تناول النبيذ على الإصابة بأمراض المفاصل، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالأمراض من هذا النوع بنسبة 44% بالمقارنة مع الذين لا يتناولون مشروبات روحية.

فيما لا ينصح الأطباء بالإفراط في تناول النبيذ ويصرون على الاكتفاء بتناول 6 أو 7 كؤوس في أسبوع.

ويقول العلماء إن النبيذ يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي من شأنها التقليل من نشوء التهابات في جسم الإنسان، الأمر الذي يساعد في إبطاء تطور الأمراض والحد من الآلام الناجمة عنها.