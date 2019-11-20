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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل الحزن يؤثر على رؤيتك للألوان؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
لا يتأثر الأشخاص الذين يشعرون بالحزن والإحباط من حيث الشعور النفسي فقط، بل تتأثر رؤيتهم أيضاً.
فقد أظهرت دراسة قام بها باحثون على 129 شخص من الطلاب، حيث خضع بعض المشاركون إلى مشاهدة مقاطع كوميدية وآخرون شاهدوا مقاطع حزينة، وبعد ذلك طُلب منهم مشاهدة 48 بقعة من الألوان المختلفة، وتحديد الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق.
وكانت نتيجة الدراسة أن الأشخاص الذين تعرضوا لمقاطع كوميدية استطاعوا بسهولة أن يحددوا الألوان بوضوح.
على عكس الأشخاص الذين تعرضوا لمقاطع حزينة فلم ينجحوا في تحديد الألوان باستثناء اللون الأحمر الذي استطاعوا أن يحددوه بكل سهولة.
ويرجع التفسير العلمي لقدرتهم على رؤية اللون الأحمر أن هذا اللون يعبر عن الغضب.
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