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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة تكشف.. هل زهرة الزعفران السامة تقضي على الخلايا السرطانية؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كشفت دراسة إنجليزية أنّ زهرة الزعفران لها القدرة على القضاء على الخلايا السرطانية، وليس لها أي آثار جانبية كونها تندرج تحت العلاج الطبيعي بالنباتات والزهور.
وانتهى العلماء الإنجليز من صناعة دواء المادة الفعّالة فيه والتي تعتمد على زهرة الزعفران، حيث تقضي على الأورام من أول مرة، وتعالج سرطان الثدي، والمعدة، والرئة، والبروستاتا.
وأطلق على الدواء اسم "سمارت بومب"، وستتم تجربته على المرضى خلال الشهر المقبل، ليكون متاحاً في الأسواق خلال 5 أعوام، وهو مصنوع من خلاصة زهرة الزعفران التي تعدّ من الزهور السامة.
وتتكون تركيبة الدواء من مضاد الـ" الكولشيسين"، مع زهرة الزعفران، ومركبات كيميائية أخرى، حيث يخترق الدواء الخلايا السرطانية ويمنع عنها دعم الأوعية الدموية ويقطع عنها الأوكسجين والتغذية اللازمة لها لتنمو، وتمت تجربته على فئران التجارب حيث تمّ القضاء نهائياً على الخلايا السرطانية بداخلها.
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