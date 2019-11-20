في اليوم العالمي للمرحاض.. "تواليت" ذكي يكشف أمراضك ويراقب حالتك الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في اليوم العالمي للمرحاض.. تواليت ذكييكشف أمراضك ويراقب حالتك الصحية

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

الخليج 365

بعد تدخلها في معظم مناحي الحياة، ستتيح التكنولوجيا خلال السنوات القادمة إجراء فحص صحى كامل فى كل مرة نقرر فيها استخدام المرحاض إذ كلفت شركة بريطانية المصمم جيمس والمان تصور شكل حماماتنا المستقبلية، وتوصل إلى شكل جديد أقرب إلى جهاز مراقبة صحى متكامل.



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ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، يتضمن التواليت الذكى التخيلى شاشة ثلاثية الأبعاد، والذى سيكون قادراً على تحليل محتويات الوعاء وفحص مستويات الفيتامينات والسكر فضلاً عن جودة النظام الغذائى.

وسوف يكون مقعد المرحاض قادرًا على التحقق من معدلات نبض القلب وضغط الدم عن الإشارات الكهربائية والميكانيكية المأخوذة من المقعد نفسه، كما سيدعم أيضا بميزة التعرف على الصوت، حتى تتمكن من إجراء محادثة عن كل شيء يتعلق بحالة الصحية.

وأوضح تقريروولمان أن البحث والتقرير الصادرعام 2050 يكشف أن المرحاض سيوفرأفضل تجربة شخصية مدعومة بالتكنولوجيا، إذ : "نظرًا لأن المستهلك العادى يقضى حاليًا على متوسط ​​ثلاث سنوات فى العمر على المرحاض، فإن هذا سيزداد بحلول عام 2050، بعد أن أصبح المرحاض ضروريًا لتحسين العمر الافتراضي".