شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" العراقى يصوت على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوت مجلس النواب العراقي على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

وقال مصدر برلماني، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز"، إن مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة حاليًا على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

وعقد مجلس النواب، أمس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الـ 16 مساء بحضور 220 نائبا، فيما تضمن جدول الأعمال التصويت على عدد من القوانين المهمة منها إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية وعلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

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وتأتي جلسة مجلس النواب متواكبة مع دخول الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق يومها 16، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت إلى مطالب أخرى أبرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.

ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.