شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 6 من "داعش" داخل نفق فى محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد عمليات محافظة نينوى، شمال العراق اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، عن مقتل ستة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي داخل نفق في جبال بادوش بالمحافظة.

وقال الزوبعي، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" الليلة، إن القيادة تلقت معلومات استخباراتية بوجود مجموعة من عناصر داعش الإرهابي وعددهم (6) في أحد الأنفاق في جبال بادوش.

وأوضح أنه تم التنسيق وتوجيه ضربة جوية على مكان تواجد الإرهابيين وتم تدمير النفق وقتلهم جميعًا.

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وأعلن الحشد الشعبي العراقي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش"، فيما استولت على دراجات نارية وأسلحة في محافظة نينوى.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في مناطق متفرقة من محافظة نينوى تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي.