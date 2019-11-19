4 عصائر طبيعية تحارب الشيخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

تساعدنا مضادات الأكسدة في الحفاظ على شباب دائم، ومن حسن الحظ توافرها في أنواع عديدة من الفواكه مثل التوت البري، والحمضيات كالبرتقال.



وتعود فائدة مضادة الأكسدة التي تخلصكِ من خلايا الجلد الميتة والبقع الداكنة وتمنع ظهور الخطوط الرفيعة التي تتسبب في ظهور علامات التقدم في السن..

نعرض لكم 4 عصائر من الفواكة الطبيعية ومجموعة من العناصر الطبيعية التي تحد من شيخوخة البشرة وتعتبر مقاومة لها:

1- العصير الأخضر المخفوق

تنقي الجسم من السموم، ويتكون من أوراق السبانخ الخضراء وحبة واحدة من الخيار وحبة واحدة من الموز والقليل من حبات العنب، و3 ملاعق من عسل النحل ونصف كوب من الحليب.

2- عصير محاربة التجاعيد

يطلق خبراء التغذية على هذا العصير المخفوق اسم "عصير الجلد اللامع"، لما يحتويه الجزر من فيتامين E ومضادات الأكسدة، التي تحافظ على شباب البشرة، بالإضافة إلى عصير البرتقال وما يحتويه من كمية غنية من الفيتامين C المسؤول عن تخليق الكولاجين وتجديد الخلايا ومحاربة التجاعيد.

يتكون هذا المخفوق من ثمرة جزر وثمرة تفاح و4 ملاعق عسل نحل ونصف كوب عصير برتقال.

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3- عصير الطاقة وإنقاص الوزن

ينصح خبراء التغذية بتناول هذا العصير أثناء اتباع أنظمة إنقاص الوزن، إذ يعتبر هذا النوع من العصائر التي تمد الجسم بالطاقة لاحتوائه على العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم. إذ إن الموز يمد الجسم باحتياجاته من الكربوهيدرات والبوتاسيوم والألياف، كما أن الحليب يمد الجسم بالبروتين والكالسيوم.

ويتكون هذا العصير من ثمرة موز كاملة النضج و4 ثمرات تمر و10 حبات زبيب و5 حبات لوز و5 حبات كاشيو وكوب من الحليب منزوع الدسم ونصف كوب ماء وملعقة عسل نحل.

ينصح بتناول هذا المشروب بارداً.

4- عصير إشراقة الصباح

هذا العصير مثالي جداً للصباح، لاحتوائه على خليط من المانجو والأناناس والبرتقال والموز والتمر والعسل، ما يجعل منه عصيراً صحياً غنياً بالفيتامينات، خاصة فيتامين C.

ومن مميزاته أن تناوله لمرة أو مرتين بالأسبوع سيضفي إشراقاً ملحوظاً على الوجه. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في المكونات ستجدد خلايا تضمن المحافظة على قوة الجلد.

ويتكون هذا العصير من ثمرة متوسطة الحجم من الأناناس وثمرة واحدة من الموز ونصف كوب من عصير البرتقال و4 ثمرات من التمر وملعقتين من عسل النحل وثمرة مانجو ناضجة.

يمكن تناوله إما خفيفاً أو سميكاً حسب الرغبة.