شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الإنتاج بمصفاة بانياس السورية للعمل بعد انفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء، عن وزارة النفط ، قولها اليوم الثلاثاء، إن جميع أقسام الإنتاج بمصفاة بانياس السورية، الواقعة قرب ساحل البحر المتوسط، قد عادت إلى العمل بعد انفجار وقع في وقت سابق من الشهر الحالي.

كان الانفجار الذي وقع أثناء أعمال صيانة بإحدى وحدات الإنتاج في السابع من نوفمبر تشرين الثاني قد أسفر عن مقتل عامل وإصابة خمسة.