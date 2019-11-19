شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الأسير الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى اعتقل أكثر من 745 طفلا فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (745) طفلا فلسطينيا تقل أعمارهم عن (18) عاماً، وذلك منذ بداية العام الحالي 2019، وحتى نهاية شهر أكتوبر العام الجاري.

وأضاف النادي، في تقرير له اليوم الثلاثاء، عشية يوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، أن قرابة (200) طفل تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلات "مجدو، وعوفر، والدامون"، إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة.

وأوضح نادي الأسير مجموعة الانتهاكات التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأطفال خلال عملية اعتقالهم والتي تبدأ منذ اللحظة الأولى على اعتقالهم بطريقة وحشية واقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل.

وبعد عام 2015، وحسب تقرير نادي الأسير، تم توثيق عشرات الحالات لأطفال أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر ومتعمد خلال عمليات اعتقالهم، يُضاف إلى ذلك نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام الضرب المبرح بحقهم، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابياً، وفرض أحكام وغرامات مالية عالية.

وجاء في التقرير: أن الانتهاكات تتواصل بحق الأطفال خلال فترة احتجازهم في المعتقلات، منها حرمان الطفل من استكمال دراسته، إضافة إلى حرمان جزء منهم من زيارة العائلة، أو الحصول على علاج مناسب لمن يعاني من أمراض تحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية حثيثة.

ولفت إلى أنه ومنذ العام 2015؛ شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحولات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد.

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وخلال هذا العام، برزت قضية تحويل الأطفال إلى الاعتقال الإداري منهم: الأسير الفتى سليمان محمد أبو غوش (17 عامًا)، وهو من مخيم قلنديا، والفتى نضال زياد عامر (17 عامًا) من مخيم جنين، والأسير الفتى حافظ إبراهيم زيود (16 عامًا) من محافظة جنين.

وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

يذكر أن الأسير نضال عامر من محافظة جنين، يبلغ من العمر (17 عاماً) اُعتقل وجرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، ثم نقل للتحقيق وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حُكماً بالسّجن لمدة أربعة شهور، وقبل انتهائها جرى تحويله للاعتقال الإداري مجدداً لمدة ستة شهور، علماً أنه اُعتقل سابقاً عام 2017 وحُكم عليه بالسّجن لمدة عام، وبعد شهر من الإفراج عنه أُعيد اعتقاله مجدداً، حيث يُعاني الأسير من مشاكل في الرئة، والأسير عامر هو نجل الشهيد زياد إبراهيم عامر من مخيم جنين.

والأسير حافظ إبراهيم زيود (16 عامًا)، من محافظة جنين، اُعتقل في تاريخ 26 أغسطس 2019، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري، لمدة أربعة شهور، وتزامن اعتقاله مع استعداده لتقديم الثانوية العامة لهذا العام، حيث جرى اعتقاله في اليوم الثاني على بدء العام الدراسي.

أما الأسير سليمان محمد أبو غوش (17 عامًا)، فقد أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لأربعة أشهر، تبدأ من تاريخ 14 سبتمبر 2019، حتى تاريخ الثالث من يناير 2020، علماً أنه اُعتقل بعد أن تم استدعاؤه لمقابلة مخابرات الاحتلال، وهذا الاعتقال الثاني للطفل أبو غوش خلال هذا العام.