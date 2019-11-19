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أمر ملكى بتعيين فهد الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرا ملكيا، مساء اليوم،الثلاثاء، بتعيين فهد بن عبد المحسن الرشيد، رئيسا تنفيذيا للهيئة الملكية لمدينة الرياض.وفقا لوكالة الأنباء (واس).

وكان الرشيد رئيسا تنفيذيا لشركة إعمار المدينة الاقتصادية وهي إحدى الشركات التابعة لإعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في إمارة دبي.

وأعلنت السلطات السعودية في مارس الماضى، عن مشروعات لزيادة الرقعة الخضراء ومناطق الترفيه في الرياض ضمن سلسلة من المشروعات الاستثمارية المقررة في أنحاء المملكة.

 

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