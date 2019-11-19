شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة رسمية لمدارس دبى والإمارات الشمالية بسبب تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، تعليق الدراسة غدا بجميع مدارس دبى والإمارات الشمالية نظرلتقلبات الطقس والأحوال الجوية.

وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات وقالت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تويتر:"حرصا من وزارة التربية والتعليم على سلامة الطلبة، ونظرا لتقلبات الطقس والأحوال الجوية السائدة.. فقد تقرر تعطيل جميع المدارس في دبي والإمارات الشمالية يوم غد الأربعاء". Advertisements

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