شكرا لقرائتكم خبر عن "للأتراك تاريخ من الإبادة".. الأشوريون يعيشون في خوف بسبب الجيش التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتتردد في المنزل بين الحين والآخر أصوات اشتباكات وقصف مدفعي قريب،وتركت سعاد "الكثير من الذكريات والمنزل والعائلة والجيران".

ويقاتل زوجها في صفوف قوات "حرس الخابور"، وهي مجموعة تضم مقاتلين أشوريين محليين تقاتل مع قوات سوريا الديموقراطية للدفاع عن عشرات القرى ذات الغالبية الأشورية.

ودفع الهجوم التركي منذ انطلاقه أكثر من 300 ألف شخص إلى النزوح، وتسبب بمقتل نحو 150 مدنيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونقل موقع قناة الحرة عن أيشو نيسان (48 عاما)، أحد سكان البلدة الأشوريين، "ثمة تهديدات تركية بالهجوم على قرانا، وكثيرون ينزحون"، مضيفا "مصير المنطقة مجهول ونخاف على أطفالنا وعائلاتنا".

وتمر في شوارع تل تمر بين الحين والآخر سيارات وآليات محملة بنازحين في طريقهم إلى المناطق الواقعة جنوب البلدة، لا سيما مدينة الحسكة التي لم يتوقف توافد النازحين اليها منذ بدء الهجوم التركي.

داخل مقر عسكري، يلخص الناطق الرسمي باسم "مجلس حرس الخابور" نبيل وردة لفرانس برس مخاوف العائلات بالقول "إنها المرة الثانية التي نتعرض فيها للهجوم، الأولى من تنظيم داعش، وهذه المرة الخوف من الأتراك الذين لديهم تاريخ من الإبادة بحقنا".

وكان وردة يشير إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشوريين والسريان والكلدان المسيحيين في مجازر تتهم القوات العثمانية بارتكابها بدءا من العام 1915، وتعرف باسم "مجازر سيفو". وتحيي الأقليات المسيحية في سوريا ذكرى هذه المجازر سنويا في شهر يونيو.

ويضم ريف تل تمر نحو 35 قرية وبلدة ذات غالبية أشورية تعرف بقرى الخابور. وقد تعرضت في فبراير 2015 لهجوم واسع شنه تنظيم داعش وتمكن بموجبه من السيطرة على نصفها تقريبا قبل أن تطرده قوات سوريا الديموقراطية منها في وقت لاحق.

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وخطف التنظيم حينها 220 شخصا بينهم نساء وأطفال من سكان المنطقة، قبل أن يفرج عنهم بعد أشهر عدة وعبر مفاوضات، وعلى مراحل ومقابل مبالغ مالية كبرى.

وبلغ عدد الأشوريين الإجمالي في سوريا قبل بدء النزاع في مارس 2011 حوالي ثلاثين ألفا من أصل 1.2 مليون مسيحي، وهم يتحدرون بمعظمهم من الحسكة. ويشكل المسيحيون نحو خمسة في المئة من إجمالي عدد السكان في سوريا، لكن عددا كبيرا منهم غادر البلاد بعد اندلاع النزاع.

وكان عدد سكان المنطقة الأشوريين قبل هجوم التنظيم يقدر بنحو 20 ألف نسمة، وفق وردة، إلا أن الغالبية الساحقة منهم هاجرت بعد النزاع إلى دول عدة أبرزها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا. ولم يبق منهم إلا نحو ألف فقط في المنطقة.

وينخرط العشرات منهم في مجموعة حرس الخابور وينضوون مع مقاتلين سريان في مجموعات تابعة لقوات سوريا الديموقراطية.