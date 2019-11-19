شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تكشف عن موعد صلاة الجنازة على الشيخ سلطان بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية أن صلاة الجنازة على الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ستتم يوم غد الأربعاء بعد صلاة الظهر فى مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول بالبطين فى أبوظبى.

قالت صحيفة البيان الإماراتية إن استقبال التعازى سيكون فى قصر المشرف بأبوظبى يوم الأربعاء بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب.

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أما استقبال التعازي يومى الخميس والجمعة فسيكون على فترتين الأولى الصباحية من الساعة 10:00 صباحاً وحتى صلاة الظهر، والمسائية: من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب.

نعت صحيفة البيان الإماراتية فى افتتاحيتها اليوم، الثلاثاء، وتحت عنوان " سلطان بن زايد محبة خالدة " كتبت : بقلوب مؤمنة تنبض بالوفاء والمحبة لرجالاتها المخلصين ورموزها الوطنية، تودع الإمارات فقيدها الكبير، المغفور له بإذن الله، سلطان بن زايد آل نهيان، الذي نهض إلى جانب الآباء المؤسسين بإخلاصه وتفانيه، فكان سنداً لخير سلف في ترسيخ لبنات الاتحاد، كما كان عضداً لخير خلف في خدمة الوطن وأبنائه.

وأضافت، عزاء الإمارات، اليوم، بفقيدها الكبير، أن الأوفياء يرحلون بأجسادهم، وتبقى أعمالهم وبصماتهم، بل وأرواحهم ومحبتهم خالدة في القلوب.. ففقيدنا هو من أبناء زايد الذين يقول فيهم محمد بن راشد معزياً شعب الإمارات العظيم: «أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الإمارات .. أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي.. أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن».