بكين تطالب "الوفاق" الليبية بتقديم أدلة على قصف طرابلس بطائرات صينية

جهاد نصر/ الخليج 365



طالبت بكين، الثلاثاء، حكومة الوفاق الليبية بتقديم أدلة على استخدام الإمارات طائرات صينية الصنع في قصف العاصمة طرابلس، في إطار مساندتها لقوات شرق ليبيا التي تحاول السيطرة على المدنية منذ إبرايل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، لطفي المغربي، مع مساعد وزير الخارجية الصيني، تشن شياو دونغ، ببكين، بحسب بيان للخارجية الليبية.

وقالت الخارجية الليبية، إن "المغربي طالب الحكومة الصينية باتخاذ موقف من استخدام قوات شرق ليبيا (بقيادة الجنرال خليفة حفتر)، في عدوانها على طرابلس طائرات مسيرة مصنوعة في الصين تزودها بها دولة الإمارات".

وطالب المسؤول الليبي الصين بالعمل من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، على وقف "العدوان" الذي تشنه قوات حفتر على مناطق حكومة الوفاق.

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من جانبه، شدد مساعد وزير الخارجية الصيني على رفض بلاده لاستعمال الأسلحة الصينية للاعتداء على المدنيين والأهداف المدنية.

كما أكد على دعم بلاده لحكومة الوفاق الليبية، وطالبها بتقديم الأدلة التي بحوزتها على استخدام طائرات صينية في العدوان على طرابلس لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد العاصمة طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق معارك مسلحة بعد أن شنت قوات خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق".

وتتهم حكومة الوفاق الإمارات بشن غارات جوية على قواتها باستخدام طائرات مسيرة صينية الصنع، بهدف دعم قوات حفتر، وهو ما نفته أبوظبي في بيانات سابقة.

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