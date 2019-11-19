سوريا.. مقتل 3 وإصابة 8 في هجوم لإرهابيي "ي ب ك" على مدرسة بتل أبيض

أنقرة/ الخليج 365

قُتل 3 مدنيين وأصيب 8 آخرون بينهم أطفال، في قصف لتنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي على مدرسة في قرية جرن بتل أبيض السورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، الثلاثاء، إن التنظيم الإرهابي يواصل هجماته على منطقة عملية "نبع السلام".

ولفت البيان إلى أن "بي كا كا/ ي ب ك" شن هجوما بقذائف الهاون طال مدرسة في قرية جرن، بمنطقة تل أبيض.

Advertisements

وأوضحت أن القصف أسفر عن مقتل 3 مدنيين أبرياء، وإصابة 8 آخرين بينهم أطفال.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.